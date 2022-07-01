Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Школьника ударило током в сквере Алматы
1 Июля 2022 14:27

Школьника ударило током в сквере Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Восьмилетний ребенок попал в реанимацию. ЧП произошло в Алатауском районе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Школьник играл вместе с друзьями в одном из скверов. В акимате Алатауского района сообщили, что сейчас работают над тем, чтобы вскоре построить детскую площадку.

«Мы сейчас рассматриваем этот вопрос по программе «Бюджет участия». После рассмотрения вопроса комиссией выйдет решение. На нашем сайте появится раздел, где люди будут голосовать за этот проект по строительству детской площадки», - прокомментировал начальник отдела комхозяйства аппарата акима Алатауского района Алматы Ертис Бесиров.

Ребенка А. 2014 года рождения доставили в приемное отделение ЦДНМП. Диагноз электротравма. Он находится на стационарном лечении в ожоговом отделении. Его состояние на утро стабильное, средней степени тяжести. Лечение получает по протоколу.


Новости по теме
Незаконно построенный ЖК начали сносить в Алматы
Никто не давал приказ стрелять в ходе январских событий – аким Шымкента
Светильники установят на 102 улицах в Шымкенте
Автор:
Корреспондент
Читайте также
Незаконно построенный ЖК начали сносить в Алматы
Никто не давал приказ стрелять в ходе январских событий – аким Шымкента
Полиция проводит расследование из-за видео со свадьбы в Алматы
Свыше 2 млрд тенге выделили на развитие массового спорта в Шымкенте
Договоры на 21 млрд тенге по благоустройству города не связаны с моим именем – аким Шымкента
Светильники установят на 102 улицах в Шымкенте
Тройня появилась на свет в Алматы
Городу-миллионнику нужен альтернативный вид транспорта – аким Шымкента об ЛРТ и БРТ

Лента новостей

Архив