1 Июля 2022 14:27

Школьника ударило током в сквере Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Восьмилетний ребенок попал в реанимацию. ЧП произошло в Алатауском районе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Школьник играл вместе с друзьями в одном из скверов. В акимате Алатауского района сообщили, что сейчас работают над тем, чтобы вскоре построить детскую площадку.

«Мы сейчас рассматриваем этот вопрос по программе «Бюджет участия». После рассмотрения вопроса комиссией выйдет решение. На нашем сайте появится раздел, где люди будут голосовать за этот проект по строительству детской площадки», - прокомментировал начальник отдела комхозяйства аппарата акима Алатауского района Алматы Ертис Бесиров.

Ребенка А. 2014 года рождения доставили в приемное отделение ЦДНМП. Диагноз электротравма. Он находится на стационарном лечении в ожоговом отделении. Его состояние на утро стабильное, средней степени тяжести. Лечение получает по протоколу.