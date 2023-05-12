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Школьника сбили на пешеходном переходе в Костанае

Автор:  
Жанна Мусабаева
12 Мая 2023, 20:05
Школьника сбили на пешеходном переходе в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Девятилетнего ребенка сбили на нерегулируемом пешеходном переходе, он госпитализирован, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

«11 мая около 13:10 часов в городе Костанай по улице Маяковского 45-летний водитель легковой автомашины ВАЗ 2109 совершил наезд на 9-летнего ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу»,- сообщили в полиции.

Водитель, сбивший ребенка, согласно медицинскому освидетельствованию, был трезвым.

«В результате ДТП ребенок был госпитализирован в детскую городскую больницу с различными травмами. По факту ДТП начато досудебное расследование по ч.2 статьи 345 УК РК», - пояснили в полиции.


Костанайская область   ДТП   МВД РК   Костанай  
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