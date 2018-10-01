Школьника с подозрением на вирусный менингит госпитализировали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 7-летнего школьника с подозрением на вирусный менингит госпитализировали в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного управления здравоохранения.

«12 октября в городскую детскую инфекционную больницу Астаны поступил ребенок 2011 года рождения с диагнозом «вирусный менингит». При поступлении в стационар ребенок был осмотрен инфекционистами и госпитализирован в отделение нейроинфекции. На сегодня состояние ребенка оценивается как стабильное без осложнений, в динамике с улучшением», - рассказали в управздраве.

В ведомстве отметили, что вирусный менингит вызывается вирусами и имеет более благоприятное течение в отличие от бактериальных менингитов. Прогноз его зависит от своевременности оказания медицинской помощи и адекватного лечения.

«Лечение всех видов менингитов обязательно должно проводиться в условиях стационара под наблюдением медиков», - говорят специалисты.

По данным врачей, за девять месяцев 2018 года в Астане пролечено 199 больных с вирусным менингитом, и все они выписаны с выздоровлением. В дальнейшем больные, перенесшие менингит, должны год наблюдаться у невропатолога.