Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 0 °С
Алматы: 3 °С
USD 369.98 EUR 428.70
RUB 5.64 CNY 53.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Школьника с подозрением на вирусный менингит госпитализировали в Астане

16 Октября 2018 17:47 84
Поделиться:
Школьника с подозрением на вирусный менингит госпитализировали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 7-летнего школьника с подозрением на вирусный менингит госпитализировали в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного управления здравоохранения. 

Новости по теме

Менингококковую инфекцию диагностировали у мужчины в Астане
О состоянии солдата-срочника в Актау рассказали врачи Гибель от инфекции 18-летней девушки в СКО: обследованы 64 человека

«12 октября в городскую детскую инфекционную больницу Астаны поступил ребенок 2011 года рождения с диагнозом «вирусный менингит». При поступлении в стационар ребенок был осмотрен инфекционистами и госпитализирован в отделение нейроинфекции. На сегодня состояние ребенка оценивается как стабильное без осложнений, в динамике с улучшением», - рассказали в управздраве.

В ведомстве отметили, что вирусный менингит вызывается вирусами и имеет более благоприятное течение в отличие от бактериальных менингитов. Прогноз его зависит от своевременности оказания медицинской помощи и адекватного лечения.

«Лечение всех видов менингитов обязательно должно проводиться в условиях стационара под наблюдением медиков», - говорят специалисты.

По данным врачей, за девять месяцев 2018 года в Астане пролечено 199 больных с вирусным менингитом, и все они выписаны с выздоровлением. В дальнейшем больные, перенесшие менингит, должны год наблюдаться у невропатолога.

 

 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Астана, менингит, Здравоохранение,
Поделиться:

Автор:

Дамир Байманов

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив