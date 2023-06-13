Школьника из ЗКО осудили за ложное сообщение о «минировании» нескольких вузов

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Школьника из Западно-Казахстанской области осудили за ложное сообщение о «минировании» сразу нескольких вузов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В мае прошлого года в Актобе на электронный адрес департамента полиции поступили сообщения о взрывных устройствах, якобы заложенных в зданиях высших учебных заведений. На указанные адреса были направлены все экстренные службы, саперы и кинологи со служебными собаками. Персонал и учащиеся были эвакуированы. Взрывных устройств обнаружено не было.

Сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП Актюбинской области в ходе оперативных мероприятий был установлен ученик 10-го класса одной из школ ЗКО. Школьник дал признательные показания. Полицейскими изъят компьютер. Установлено, что подобное электронное письмо он направлял в Кокшетау о «минировании» зданий трех судов.

В мае этого года судьей межрайонного суда по несовершеннолетним г.Актобе вынесен приговор, где подросток был признан виновным. Назначено наказания в виде 6 месяцев ограничения свободы.