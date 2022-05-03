Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Школьника и студента наградили за спасение утопающего в Семее
3 Мая 2022 18:57
Школьника и студента наградили за спасение утопающего в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан двое молодых жителей Семея были награждены почетными грамотами за спасение тонувшего мальчика, 2009 года рождения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

Руслан Омаров и Данила Кондратенко проявили смелость, героизм и спасли 1 мая школьника из воды. Учащиеся вышли на пикник у реки, один из них спрыгнул с бетонного блока и начал тонуть. В тот момент мимо проходил Данил Кондратенко, студент второго курса Строительного колледжа города Семея, который, увидев тонущего ребенка, бросился ему на помощь и вытащил из воды. Уже на берегу одноклассником Русланом Омаровым была оказана первая доврачебная помощь.
Пострадавший был госпитализирован в детскую областную больницу. Находится под наблюдением врачей. Награжденные ребята героями себя не считают.

ДЧС ВКО напоминает гражданам о соблюдении правил безопасности при нахождении на водоемах. Родителям необходимо провести разъяснительную беседу с детьми о соблюдении правил купания на водоемах.

При чрезвычайной ситуации необходимо сообщить спасателям по номеру 112.


Читайте также
Фестиваль диких тюльпанов прошёл в Балхаше
Обратились в медучреждения 40 укушенных клещами алматинцев
Глава государства подписал закон по вопросам защиты прав ребенка
Взаимодействие культуры и психики человека предложили изучить ученые РК и РФ
«Бессмертный полк» в целях безопасности пройдет в режиме онлайн – акимат Петропавловска
Свыше 700 человек признали подозреваемыми в организации и участии в январских беспорядках
Количество укусов клещей в 16 раз возросло за две недели в СКО
Газоперерабатывающий завод на Кашагане запустят в 2024 году
Популярное
Более 9,5 тыс. жителей Атырауской области привились вакциной Pfizer
Турнирную таблицу чемпионата Казахстана по футболу возглавил Тараз
Железнодорожные рельсы замело песком в одном из районов Мангистауской области
Рестораны закрыли в Пекине из-за вспышки коронавируса
Ербол Назарбаев уволен из органов Антикоррупционной службы
Свыше 220 детей приняли участие в республиканском турнире по инклюзивному чирлидингу
Зарегистрировано три новых случая заболевания КВИ за прошедшие сутки в Казахстане
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Двенадцать человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
Подъездные пути к соцобъектам строят дорожники в столице
Ночные заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 мая
Никогда не забуду слезы беркута при прощании с дедушкой - кусбеги Диас Кунтуган
Малолетний ребенок выпал с балкона в Усть-Каменогорске
Казахстанский теннисист проиграл на старте парного турнира в Мадриде
Архив