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Школьник за рулем авто сбил насмерть 4-летнего ребенка в Сарканде

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Апреля 2023, 20:15
Школьник за рулем авто сбил насмерть 4-летнего ребенка в Сарканде Фото: t.me/POLICE_of_KZ

САРКАНД. КАЗИНФОРМ - На одной из улиц города Сарканда Жетысуской области под колеса Honda Odissey попал 4-летний ребенок. Он скончался при доставлении в районную больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Как выяснилось, иномаркой управлял 15-летний школьник. Разбирательством по факту занимаются полицейские Саркандского района.

Досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз проводится по ч. 3 ст. 345 УК РК. Авто помещено на спецстоянку.В полиции напомнили, что передавать управление автотранспорта несовершеннолетним категорически запрещено.
ДТП   МВД РК   Жетысуская область  
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