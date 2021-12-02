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Школьник украл полмиллиона тенге из авто в Усть-Каменогорске

2 Декабря 2021 16:25
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Школьник украл полмиллиона тенге из авто в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Школьника, укравшего полмиллиона тенге, вычислили по отпечаткам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В середине ноября на оперативный канал «102» Ульбинского ОП УП города Усть-Каменогорска поступило заявление 29-летнего жителя областного центра. По словам потерпевшего, вечером того же дня неизвестное лицо через незапертую дверь проникло в салон его автомобиля ВАЗ, который был припаркован во дворе его дома, и из бардачка похитил денежные средства. Причиненный ущерб составил 510 тысяч тенге.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила отпечатки пальцев злоумышленника, также момент совершения кражи был зафиксирован АПК «Сергек».

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника, которым оказался 15-летний школьник. В ходе разбирательств выяснилось, что несовершеннолетний ранее неоднократно совершал кражи и с сентября состоит на учете в УП города Усть-Каменогорска», – рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Выяснилось, что подросток проживает с бабушкой, а мать отбывает наказание в местах лишения свободы.

На данный момент юноша помещен в Центр адаптации несовершеннолетних Управления образования ВКО. В дальнейшем собранный материал в отношении него будет рассмотрен в Комиссии по делам несовершеннолетних.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 части 3 пункту 3 («Кража») УК РК.


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#Восточно-Казахстанская область   #Криминал  
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