Школьник разработал англоязычный сайт о достопримечательностях Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Учащиеся карагандинской Назарбаев Интеллектуальной школы стали призёрами дистанционного конкурса проектов и творческих работ «Туған елге тағзым – 2021». Всего было представлено более трёхсот проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ученик 11-го класса Альмубди Мутайхан разработал англоязычный сайт, который позволяет иностранцам получить информацию об исторических и культурных достопримечательностях шахтёрской столицы.

На конкурс он представил проект «Исторические и культурные места города Караганды» по направлению «Ұлы Дала өркениеті» и занял III место.

«В ходе подготовки проекта я узнал много интересных фактов о Караганде. Проект «Туған елге тағзым» действительно помогает учащимся ближе и глубже познать свой родной край. Мой руководитель – учитель английского языка Айгерим Кульжабекова», – рассказал Альмубди.

Работы участников конкурса оценивались по нескольким направлениям: «Ұлы Дала өркениеті», «Туған өлкем – жұмақ мекен!», «Ұлт руханияты – бабалар аманаты», «Әлеуметтік кәсіпкерлік және жаңа идеялардың күші», «Біздің күшіміз – бірлікте!», «Селт еткізер ерен ой» и «Туған жер – тұғырым».

Санжар Шалгынбай и София Дасаева, ученики 11-го и 8-го классов, изучили возраст, продолжительность и последовательность формирования горных пород, слагающих земную кору, на территории казахского мелкосопочника и представили на конкурс электронную книгу-альбом. Проект учащихся был удостоен ІІІ места в направлении «Туған өлкем – жұмақ мекен!».

Одиннадцатиклассник Адиль Шаяхметов и девятиклассница Алтынай Куатбек создали документальный фильм и представили исследовательскую работу «Бұқар даналығындағы демокартиялық өркениет және оның болашағы». Их проект тоже взял III место по направлению «Ұлт руханияты – бабалар аманаты».

В эссе «Туған жер – тұғырым» одним из лучших авторов признана учащиеся 12-го класса Акмарал Дайрабай. Она заняла II место. Девушка отметила, что во время подготовки к написанию эссе имела честь беседовать с известными личностями – композитором Ахатом Байбосыновым и кюйши профессором Мухаммеджаном Тлеуханом.

«Исследовательский проект Акботы Еркинбек, ученицы 10-го класса, о творчестве карагандинских поэтов был тоже высоко оценён и занял ІІІ место в номинации «Селт еткізер ерен ой». А проект «Рекультивация терриконов» ученика 10-го класса Даниала Сагимбаева и командная работа учениц 9–10 классов Медины Айтбек, Жибек Акан и Мендыгаз Зейноллы «Туған өлкені қоқыстан сақтайық» были отмечены специальной номинацией «Жас эколог» в направлении «Зелёная планета», – рассказали в NIS Караганды.