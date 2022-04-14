РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:09, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    Школьник путем угрозы оформил онлайн-кредит на студента в Актобе

    None
    None
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе ученик 11-класса путем угрозы оформил на студента колледжа онлайн-кредит на айфон, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    «В отдел полиции обратились родители 17-летнего студента колледжа с заявлением о факте грабежа. По словам родителей, малознакомый парень путем угрозы оформил онлайн-кредит на их сына в сумме 330 000 тенге на покупку сотового телефона марки iPhone 11. Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан ученик 11 класса одной из школ города. Подозреваемый дал признательные показания», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 191 ч.2 УК РК «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества.


    Теги:
    Общество Правоохранительные органы Актюбинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Сегодня, 03:33
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!