Школьник путем угрозы оформил онлайн-кредит на студента в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе ученик 11-класса путем угрозы оформил на студента колледжа онлайн-кредит на айфон, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

«В отдел полиции обратились родители 17-летнего студента колледжа с заявлением о факте грабежа. По словам родителей, малознакомый парень путем угрозы оформил онлайн-кредит на их сына в сумме 330 000 тенге на покупку сотового телефона марки iPhone 11. Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан ученик 11 класса одной из школ города. Подозреваемый дал признательные показания», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 191 ч.2 УК РК «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества.