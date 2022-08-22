Школьник получил семь лет тюрьмы за распространение наркотиков в Уральске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Весной текущего года сотрудники транспортной полиции задержали двоих молодых людей в районе железнодорожного вокзала с поличным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

2 марта 15-летний подросток и его 19-летний знакомый были задержаны при осуществлении закладок на подъездном пути станции Уральск. Они прятали расфасованное порошкообразное вещество в стволы деревьев.

Согласно заключению экспертизы, изъятое у задержанных вещество является психотропным, общий вес cоставил 11 грамм. Координировали свою деятельность молодые люди через один из Telegram-каналов.

По данному факту линейный отдел на станции Уральск провел расследование по статье 297 УK РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

Решением специализированного межрайонного суда по уголовным делам Западно-Казахстанской области 19-летний подсудимый получил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, а его 15-летний сообщник осуждeн к 7 годам 6 месяцам лишения свободы.