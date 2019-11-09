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Школьник погиб под колесами авто в Актобе
9 Ноября 2019 20:12
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе легковой автомобиль сбил 10-летнего школьника, ребенок погиб на месте происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«ДТП произошло примерно в три часа тридцать минут по местному времени. Водитель «Опель вектра» сбил ребенка на пешеходном переходе. 10-летний школьник скончался на месте происшествия», - рассказал руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.
Возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование смертельного ДТП.
Ключевые слова: Актюбинская область, ДТП,
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