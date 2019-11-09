+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 3 °С
USD 388.29 EUR 428.56
RUB 6.08 CNY 55.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Школьник погиб под колесами авто в Актобе

9 Ноября 2019 20:12
Поделиться:
Школьник погиб под колесами авто в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе легковой автомобиль сбил 10-летнего школьника, ребенок погиб на месте происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Пикап сбил полицейского-регулировщика в Павлодаре
Груженный шинами прицеп сгорел на трассе в Акмолинской области Запутать следы пытался виновник смертельного ДТП в Костанайской области Из-за лошади на трассе под Алматы погиб 70-летний мужчина

«ДТП произошло примерно в три часа тридцать минут по местному времени. Водитель «Опель вектра» сбил ребенка на пешеходном переходе. 10-летний школьник скончался на месте происшествия», - рассказал руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование смертельного ДТП.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область, ДТП,
Поделиться:

Автор:

Жанара Мухамедиярова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив