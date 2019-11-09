Школьник погиб под колесами авто в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе легковой автомобиль сбил 10-летнего школьника, ребенок погиб на месте происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ДТП произошло примерно в три часа тридцать минут по местному времени. Водитель «Опель вектра» сбил ребенка на пешеходном переходе. 10-летний школьник скончался на месте происшествия», - рассказал руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование смертельного ДТП.