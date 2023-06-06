Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Актюбинская область

Школьник переплыл Илек и спас тонущего ребенка

Редактор:  
Зифа Хабирова
6 Июня 2023, 12:31
Школьник переплыл Илек и спас тонущего ребенка Фото: t.me/Aktobe_region

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Аким Актюбинской области вручил благодарственное письмо и ценный подарок ученику 9 класса Колканату Баккул, который 1 июня, переплыл через реку Илек, чтобы спасти тонущего ребенка. Он не только вытащил на берег пострадавшего, но и оказал ему первую медицинскую помощь, передает МИА «Казинформ».

«Ты настоящий герой! Благодарю тебя за подвиг, а также твоих родителей, за воспитание настоящего батыра, неравнодушного гражданина нашей страны», - сказал Ералы Тугжанов.

Мама школьника поблагодарила акима области за оказанное внимание.

«Когда я только узнала об этом случае, то очень сильно испугалась, а сейчас горжусь нашим мальчиком», - сказала Жаркынгуль Нурмуханова.

Руководитель департамента по ЧС Маргулан Аманбаев доложил, что с 1 июня по области начали работу 65 пляжей, 18 из них в Актобе. При этом в областном центре действует всего один коммунальный пляж. В связи с этим проводится работа по открытию еще трех коммунальных пляжей на Актюбинском водохранилище, в районах СК «Абрикос» и Жилгородка. Для обеспечения безопасности на указанных пляжах курсы спасателей прошли 64 человека, еще 24 продолжают обучение. Обеспеченность пляжами спасательным оборудованием по области достигает 94,3%.

photo

По данным департамента полиции, с 1 мая этого года в регионе утонули четверо несовершеннолетних.

Всего с начала года на водоемах области выявлено более 110 подобных нарушений.

«Мы несем ответственность за каждого жителя нашей области, тем более детей. К вопросу обеспечения безопасности граждан, несовершеннолетних, прошу каждого отнестись с особой серьезностью», - подчеркнул Ералы Тугжанов.


Актюбинская область   Спасение   Дети  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану