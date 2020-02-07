Школьник обворовывал автомобили в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее задержали подростка, который подозревается в серии краж из автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление полиции.

По информации полиции, с середины января на территории Затонский части города часто участились кражи из автомобилей, припаркованные во дворах многоэтажных домов. Для раскрытия преступлений была создана специальная группа, в состав который вошли сотрудники криминальной полиции и участковые инспектора.

«В ходе проведения специальных мероприятий сотрудниками полиции с поличным был задержан 16-летний подросток. Несовершеннолетний был доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Свою вину он признал полностью. За ним числится 6 эпизодов, нанесенный материальный ущерб составил около 200 000 тенге. Полиция изъяли всех вещественных доказательств», — пояснили в пресс-службе УП.

По версии следствия, в период с 21 по 31 января подросток проникал в салоны автомобилей через незапертые двери и тайно похищал имущество водителей. Известно, что юный воришка брал из машин все, что попадалось ему на руки. В их числе барсетки, антирадары, портмоне с документами и даже туалетная вода. Однажды несовершеннолетний похитил из салона автомобиля серебряные монеты 1816 года выпуска.

Все факты зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований по статье «кража» УК РК. Проводится досудебные расследования. Проверяется также причастность его к другим ранее совершенным преступлениям на территории города