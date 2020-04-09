Школьник из Жезказгана усовершенствовал манипулятор «Роборука»

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Маски и другие устройства на 3D-принтере печатают юные техники в Жезказгане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Центр творческого развития во Дворце детей и юношества продолжает работать дистанционно. О достижениях своих воспитанников рассказал руководитель кружка Андрей Матвеев.

«Образовательная робототехника сегодня активно развивается. На дистанционных уроках мы отрабатываем конструкторские идеи и проекты. Исследуем проблемы и с помощью мозгового штурма предлагаем пути решения. Сначала создаём 3D-модель на занятиях в режиме онлайн. После завершения окончательного дизайна создаём файл STL-формата, обрабатываем и редактируем его в слайсере, переводим файл в G-код и отправляем на печать 3D-принтера», - поделился кухней учебного процесса преподаватель.

Ученики также черпают идеи в интернете, изучая новости в мире робототехники, а потом создают свои аналоги.

Школьник Арыстан Сембаев усовершенствовал свой манипулятор «Роборука», а также разработал модель защитной маски-респиратора со специальным щитком.

«Арыстан опробовал свои модели в местном супермаркете. Конечно, удивил окружающих. С помощью роборуки с переменным успехом смог наполнить корзину товарами. Продавцы наблюдали за процессом и радовались успеху необычного покупателя. В будущем Арыстан хочет построить своего робота для покупок в магазине», - сообщил Андрей Матвеев.

Юные техники смоделировали и другие полезные в период карантина умные вещи. В их числе: гигиенические и портативные держатели, прототип робота-дезинфектора. Милена Чензе собрала у себя дома умную розетку для дистанционного включения и выключения электрических приборов и устройств, управление которой осуществляется с помощью смартфона или планшета.