Школьник из Жанаозена выиграл гранты двух зарубежных вузов

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - Ученик 11 класса лицея «Білім-Инновация» из Жанаозена Арман Шарип выиграл образовательные гранты двух зарубежных университетов – американского Illenois Wesleyan и бельгийского KU Leuven, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Сумма гранта по специальности «Английская филология» в университете Illenois Wesleyan на 4 года составляет $160​ 000.

​​Юноша признает, что для достижения такого успеха пришлось трудиться упорно. 2,5 года он занимается с учителем с профориентационным направлением работы.

«Я думаю, что образовательный грант получил благодаря высокому показателю на экзамене международного уровня TOEFL, где набрал 92 балла, и 1370 баллам на экзамене SAT», - сказал Арман Шарип.

Отметим, что экзамен TOEFL предназначен специально для тестирования знаний абитуриентов, изучающих английский язык как иностранный. Результаты TOEFL требуются для поступления во многие вузы, включая учебные заведения неанглоязычных стран.

Арман еще не выбрал университет, где будет учиться. Дело в том, что юный жанаозенец участвовал в конкурсах грантов еще нескольких зарубежных университетов, и сейчас ждет от них ответа. Уже после этого станет ясно, где он будет учиться.

Наставник Армана Шарипа - Нурзат Абильда подчеркивает, что бельгийский университет KU Leuven входит в топ-100 вузов мира. Учиться в нем могут только по-настоящему трудолюбивые и упорные ребята.

«Хочу сказать, что Арман - это ученик, который любит поиски, имеет очень высокую внутреннюю мотивацию, упорно трудится для достижения поставленной цели. Это и приводит к успеху», - отметил Нурзат Абильда.

Арман Шарип - первый в истории лицея ученик, получивший образовательный грант в университетах США и Бельгии. Ранее выпускники вуза выигрывали грант университета Vytautas Magnus Литовской Республики.

Арман - кандидат на «Алтын белгі», победитель многих международных конкурсов. Юноша вообще не равнодушный житель региона, он уделяет внимание вопросам защиты экологии. Он - член системы внутришкольного управления и, как говорят педагоги, - гордость учебного заведения.