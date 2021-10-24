Школьник из Тараза выиграл международный турнир большого тенниса

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Таразский школьник Данир Калдыбеков стал победителем престижного международного юниорского турнира серии ITF, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В столице Армении городе Ереване завершился недельный турнир по большому теннису ITF WorldTennisTournir Junior.

15-летний воспитанник жамбылского большого тенниса Данир Калдыбеков в одиночном разряде у юношей показал высокий результат, выиграв в финале у украинца Романа Венгера со счетом 7:5, 0:6, 7:5.

«В полуфинале J5 YEREVAN CUP Данир обыграл представителя Франции 17-летнего Луиса Коста со счетом 6:2, 2:6, 6:4. Победа в финале над пятой ракеткой турнира Романом Венгером стала для нас как ожидаемой, так и неожиданной. Получение дебютного титула в таком престижном юниорском ITF-турнире вселяет чувство гордости за наш казахстанский большой теннис», - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» по телефону из города Еревана отец спортсмена и бессменный тренер, мастер спорта Данияр Калдыбеков.

После этой победы текущий рейтинг ITF среди юниоров Данира Калдыбекова изменился с 1107 на 750.

Данир Калдыбеков занимается большим теннисом с пяти лет, он воспитанник Теннисного центра Тараза, учащийся школы-гимназии «Инжу», последние годы возглавляет в Казахстане рейтинг большого тенниса среди юниоров.

Таразский спортсмен является неоднократным победителем и призером многих республиканских и международных состязаний, выступает за сборную страны. В числе спортивных побед – «золото» юниорского первенства Азии-2019 в Бишкеке, «серебро» первенства Европы среди юниоров-2018 в Португалии, «серебро» турнира ATF в Уральске, «золото» детского турнира Astana Masters 12&under-2018 в столице Казахстана. Он многократный призер первенства Казахстана «Зеленый мяч», чемпион традиционного ежегодного первенства Жамбылской области по теннису, в котором участвуют как профессионалы Казахстанской Федерации тенниса, так и любители этого вида спорта.

Отметим, что в Таразе сегодня воспитывается целая плеяда многообещающих юных дарований, которые уже показали себя в большом казахстанском теннисе.

Юниорский тур ITF — высший дивизион теннисных соревнований среди игроков, не достигших 18-летнего возраста. Неоднократно теннисисты, возглавлявшие юниорский рейтинг и выигрывавшие турниры Большого шлема в этой возрастной категории позже становились лучшими и во взрослом теннисе. Среди них такие теннисисты, как Пат Кэш, Ги Форже, Хавьер Санчес, Томас Энквист, Марсело Риос, Роджер Федерер, Энди Роддик, Зина Гаррисон, Габриэла Сабатини, Наталья Зверева, Мартина Хингис, Амели Моресмо, Кара Блэк, Лариса Савченко и Виктория Азаренко.



