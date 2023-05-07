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Школьник из Костаная взял «бронзу» на международной Менделеевской олимпиаде

Автор:  
Жанна Мусабаева
7 Мая 2023, 17:38
Школьник из Костаная взял «бронзу» на международной Менделеевской олимпиаде Фото: пресс-служба управления образования Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Астане завершилась 57-я Международная Менделеевская олимпиада по химии. Костанаец Кали Асанали стал бронзовым призером олимпиады, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в областном управлении образования, в олимпиаде приняли участие 116 школьников из 21 страны мира, включая Австрию, Болгарию, Венгрию, Израиль, Македонию, Бразилию, Саудовскую Аравию.

«Сборную нашей страны представляли 15 школьников, в том числе учащийся 11 класса лицея- интерната «Білім-Инновация» Кали Асанали. Он стал бронзовым призером Международной Менделеевской олимпиады», - сообщили в пресс-службе ведомства.

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Также Кали Асанали является неоднократным призером республиканских и международных олимпиад по химии, сереб

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ряным призером Республиканской олимпиады 2022-2023 учебного года.

Напомним, 1 мая в Астане стартовала 57-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии. В этом году впервые в соревнованиях принимала участие бразильская команда. Это первая страна из Латинской Америки, принявшая участие в 57-летней истории олимпиады.


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