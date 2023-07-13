Школьник из Костаная вошел в число сильнейших знатоков математики в мире

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Школьник из Костаная Жан Даутов взял «бронзу» на международной математической олимпиаде, войдя в число сильнейших знатоков математики в мире, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

«С 2 по 13 июля в городе Чиба (Япония) прошла 64-я Международная математическая олимпиада. По итогам олимпиады ученик 10 класса специализированного лицей-интерната для одаренных детей «Білім-инновация» Жан Даутов завоевал бронзовую медаль. Впервые за 15 лет в копилке Костанайской области столь значимое достижение. Ежедневные занятия на протяжении всех лет учебы в лицее дали свои плоды», - сообщили в ведомстве.

Между тем, это не первая серьезная награда юного костанайца. За этот учебный год Жан завоевал целый комплект медалей: «золото» Республиканской олимпиады школьников, Иранской олимпиады по геометрии, Международной Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиады, «серебро» Международной олимпиады «Шелковый путь» и Международной Жаутыковской олимпиады, бронзовую медаль Балканской математической олимпиады.