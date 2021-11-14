Школьник из Караганды завоевал «бронзу» на международной олимпиаде по физике

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Ученик 11-го класса специализированной школы-интерната имени Н. Нурмакова Бексултан Шарип завоевал бронзовую медаль на Международной олимпиаде по физике имени Ахмада аль-Фергани. В ней соревновались более 100 школьников из 20 стран мира, занимающих лидирующие позиции в рейтинге IPhO, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Международная олимпиада по физике прошла в Узбекистане. Сборная Казахстана состояла из восьми человек. В копилке наград казахстанцев две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали.

Бронзы удостоился ученик карагандинской СШИ им. Н. Нурмакова Бексултан Шарип. Подготовил его к олимпиаде педагог Ерсин Адильбаев.

«Бексултан попал в олимпийскую сборную по физике в 7-м классе. В нашей школе есть система подготовки к олимпиадам. В Узбекистане он показал высокий результат. Стал призёром международных соревнований. Ранее занимал призовые места на областных и республиканских предметных олимпиадах. Наша цель – показать хороший результат на международной олимпиаде по физике IPhO (International physics olympiad). Своё будущее Бексултан хочет связать с физикой. Он также интересуется IT-сферой», – рассказал Ерсин Адильбаев.



