14 Мая 2022 22:12

Школьник из Караганды нашел способ очистить космос от мелкого мусора

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Проекты учеников NIS Караганды завоевали первое и третье места на международных научных соревнованиях по космическим исследованиям «Открываем мир науки», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одиннадцатиклассник Георгий Шатов и десятиклассница Аружан Хайрат представили работы на темы «Новый способ удаления мелкого космического мусора с орбиты Земли» и «Пути создания искусственной гравитации и ее применение».

«Мой проект посвящен проблеме мелкого космического мусора и способам очищения околоземного пространства от его частиц. Очищение орбиты от мусора позволит уменьшить количество его столкновений с космическими аппаратами, что будет способствовать сохранению большого количества денежных средств, а также в долгосрочной перспективе решит проблему синдрома Кесслера», – рассказал Георгий.

XVІІ Международные научные соревнования по космическим исследованиям прошли на базе республиканского научно-практического центра «Дарын». Юные исследователи со всех уголков Казахстана, а также стран ближнего зарубежья на заключительном этапе представили 116 проектов. Конкурсные работы охватили такие темы, как «Космическая техника и инфраструктура», «Космические информационные технологии и моделирование», «Экология и космическая деятельность», «Астрофизика и эволюция Вселенной», «Солнечная система».

Соревнования по космическим исследованиям «Открываем мир науки» стали традиционными и проводятся в рамках празднования Дня космонавтики. Основная их цель – выявление и поддержка одаренных детей, развитие интереса к научно-исследовательской деятельности и пропаганда достижений космонавтики.