Школьник из Атырау восхитил американского певца фигурным катанием на льду Каспия

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Атырауский школьник удивил американского певца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ученик 10 класса школы имени Абая Курмангазинского района Нурали Бектемирова прокатился на коньках по замерзшему Каспию. Видео с катанием школьника было опубликовано в соцсетях и сразу стало популярным на просторах интернета.

Американский певец Зак Грэй, под музыку которого катался мальчик, был впечатлен катанием казахстанского школьника и загрузил видео на своей странице в сети.

«Я с пятого класса активно участвую в спортивных мероприятиях. Особый интерес - к конькам и хоккею. Что касается ставшего хитом сети видео, то его снял мой брат Ади Бектемиров и поделился на своей странице в социальных сетях. Позже исполнитель использованной на видео мелодии Зак Грей выразил радость, что его песня стала сопровождением для столь необычного катания на море»,- говорит Нурали Бектемиров.



Зак Грей уже дал интервью казахстанским журналистам. Он поблагодарил Нурали Бектемирова за то, что он выбрал его песню для катания и выразил желание посетить Казахстан в ближайшее время.

Напомним, недавно известная своим катанием на БАО казахстанская фигуристка Ксения Панкратова исполнила танец в красном платье на льду замерзшего Капчагайского водохранилища.