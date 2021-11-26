Школьник из Алматы сбежал в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Восточного Казахстана обнаружили сбежавшего из дома алматинского школьника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что в полицию Усть-Каменогорска был доставлен 15-летний житель города Алматы. Выяснилось, что 15-летний подросток поссорился с мамой и решил уехать к другу в Восточно-Казахстанскую область, с которым знаком с тех пор, когда они жили в одной деревне в Катон-Карагайском районе.

«Подросток созвонился с другом по телефону и договорился, что он приедет к нему. После прибыв в один из крупных ТРЦ города подросток продал свой дорогой смартфон, стоимостью 180 000 тенге, а после на городском автовокзале за 15 тысяч тенге договорился с таксистом и выехал в Усть-Каменогорск», - пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

При въезде в Усть-Каменогорск такси остановили инспекторы службы БПП ДП ВКО, и при проверке выяснили, что один из пассажиров проходит по ориентировке, как без вести пропавший. После чего передали подростка инспектору по делам несовершеннолетних. Он доставлен в отдел полиции и предприняты меры по возвращению его домой.

В настоящее время в связи с тем, что родители 15-летнего подростка проживают в другом городе, он помещен в Центр адаптации несовершеннолетних города Усть-Каменогорска, где будет находиться до передачи законным представителям при предъявлении подтверждающих документов.