Школьник из Актобе победил на олимпиаде в Анталии

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Ученик 9 класса Назарбаевской интеллектуальной школы из Актобе занял 1 и 3 призовые места в международной олимпиаде в Анталии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Санжар Хамит занял І место по географии и ІІІ место по английскому языку. При поддержке учителей он смог выйти на международный уровень.

Олимпиада по географии состояла из двух частей – тестирование и практический этап по предмету и туризму. Санжар оказался лучшим среди 160 участников олимпиады по географии. В олимпиаде приняли участие учащиеся начальных, средних и старших классов общеобразовательных школ, студенты средних специальных учебных заведений из Турции, Российской Федерации и других стран СНГ.

«Благодаря олимпиадам, появился интерес к саморазвитию, а после победы в Анталии, я понял, что не зря пробовал свои силы в разных направлениях. Теперь я буду стараться еще больше покорять новые вершины», – поделился девятиклассник.

Ранее С.Хамит занимал призовые места на школьных олимпиадах, участвовал в олимпиаде «Go Global», также он является обладателем ІІІ места IX Международной Олимпиады по страноведению «Go West».