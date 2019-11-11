Школьник из Актобе победил на олимпиаде в Анталии
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Ученик 9 класса Назарбаевской интеллектуальной школы из Актобе занял 1 и 3 призовые места в международной олимпиаде в Анталии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Санжар Хамит занял І место по географии и ІІІ место по английскому языку. При поддержке учителей он смог выйти на международный уровень.
Олимпиада по географии состояла из двух частей – тестирование и практический этап по предмету и туризму. Санжар оказался лучшим среди 160 участников олимпиады по географии. В олимпиаде приняли участие учащиеся начальных, средних и старших классов общеобразовательных школ, студенты средних специальных учебных заведений из Турции, Российской Федерации и других стран СНГ.
«Благодаря олимпиадам, появился интерес к саморазвитию, а после победы в Анталии, я понял, что не зря пробовал свои силы в разных направлениях. Теперь я буду стараться еще больше покорять новые вершины», – поделился девятиклассник.
Ранее С.Хамит занимал призовые места на школьных олимпиадах, участвовал в олимпиаде «Go Global», также он является обладателем ІІІ места IX Международной Олимпиады по страноведению «Go West».
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