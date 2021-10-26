Школьник из Актау стал юнгой на корабле

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау юный пограничник Улан Толеухан стал неофициальным членом экипажа пограничного корабля «Сардар». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

Любовь к военному делу мальчишке привил его отец Ерсин Кайбуллин, который в настоящее время является майором КНБ по Мангистауской области.

По словам отца мальчика, в погранслужбе Улан с рождения. С малых лет он брал сына с собой на заставы, когда работал на границе.

Позже впитывать азы пограничника Улан продолжил в военно-патриотическом кружке «Жас шекарашы» в Актау, где он самый юный воспитанник на сегодня.

Он постоянно участвует в патриотических конкурсах и активно пропагандирует среди учащихся школ положительную сторону пограничной службы.

В ходе визита в Актау в сентябре этого года заместитель председателя КНБ РК Дархан Дильманов лично наградил Улана нагрудным знаком «Шекара қызметінің үздігі» (Отличник пограничной службы).

За свои заслуги юнец удостоился права быть участником команды на пограничном судне «Сардар».

Улан успел уже выпить морской воды, так сказать, пройти ритуал посвящения в моряки.

Родители мальчика гордятся, что их сын является примером для подражания подрастающему поколению.

В планах Улана связать свою жизнь с пограничной службой.

Сейчас он учится в третьем классе средней школы №6, где также прилежно изучает все предметы.

В свободное время любит читать книги и учить стихотворения казахских поэтов. В преддверии празднования 176-летия со дня рождения великого Абая Кунанбайулы школьник записал несколько видео и поделился ими в социальных сетях.