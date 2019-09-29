Школьницу в Алматинской области убило током при зарядке телефона

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ –В Алматинской области школьница скончалась от удара током во время зарядки мобильного телефона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несчастье произошло в ауле Бастобе Каратальского района. Как выяснилось, девочка – учащаяся 9 класса, оставила заряжаться мобильный телефон и заснула. 28 сентября утром ее обнаружили мертвой.

«Подтверждаем случившееся, - сообщили в Департаменте полиции области.- Признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. По заключению медиков, девочка скончалась от удара током. Расследование проводит отдел полиции района».