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Школьницу в Алматинской области убило током при зарядке телефона
29 Сентября 2019 00:13
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ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ –В Алматинской области школьница скончалась от удара током во время зарядки мобильного телефона, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Несчастье произошло в ауле Бастобе Каратальского района. Как выяснилось, девочка – учащаяся 9 класса, оставила заряжаться мобильный телефон и заснула. 28 сентября утром ее обнаружили мертвой.
«Подтверждаем случившееся, - сообщили в Департаменте полиции области.- Признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. По заключению медиков, девочка скончалась от удара током. Расследование проводит отдел полиции района».
Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия, МВД РК,
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