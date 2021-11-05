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Школьницу сбили на пешеходном переходе в Актобе

5 Ноября 2021 19:25
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Школьницу сбили на пешеходном переходе в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 4 ноября на пешеходном переходе в пригороде Актобе водитель автомашины УАЗ сбил 11-классницу, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

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Инцидент произошел в селе Каргалинское.

«53 –летний водитель автомашины «УАЗ -3163» по проспекту Б. Момышулы, двигаясь со стороны улицы 8-го марта в направлении улицы Матросова, напротив дома культуры «Геолог» не пропустил пешехода, переходившего дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшей оказалась несовершеннолетняя, ученица 11 класса», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

В результате ДТП подросток госпитализирован в областную детскую клиническую больницу Актобе.

В департаменте полиции Актюбинской области в очередной раз напомнили быть особенно внимательными к юным участникам дорожного движения, помнить, что действия ребенка могут быть непредсказуемыми, заранее снижать скорость заметив их у проезжей части.


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#Актюбинская область   #ДТП   #Происшествия  
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Автор:

Самал Ендибаева

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