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    02:05, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Школьница задержана за закладкой лекарств-наркотиков в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Несовершеннолетнюю закладчицу лекарственного препарата, вызывающего зависимость, задержали в Акмолинской области. У девочки изъято 230 таблеток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области, в ходе проведения областного оперативно-профилактического мероприятия «Заклад» оперативниками была задержана школьница при попытке сделать тайник для «товара». В последующем «товаром» оказались 23 пластины лекарственного препарата, являющегося сильнодействующим анальгетиком, который относится к препаратам опийного ряда.

    «Изъятый аптечный препарат пользуется популярностью у подростков и молодежи, так как считается средством для повышения уровня энергии и улучшения настроения. Проблема в том, что у молодежи сформировано убеждение, что зависимость от наркотиков формируется лишь при регулярном их употреблении, и наркоманом может считаться лишь тот, кто употребляет инъекционные наркотики. Однако данное лекарственное средство является синтетическим опиатом героина, и его неоднократное употребление вызывает наркотическую зависимость», - рассказал заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности ДП подполковник полиции Виталий Гудыменко.

    По факту начато досудебное производство по ч.2 ст. 296 УК РК. Назначена экспертиза.

    Теги:
    Закон и право Борьба с наркотиками Акмолинская область
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