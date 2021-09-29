Школьница задержана за закладкой лекарств-наркотиков в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Несовершеннолетнюю закладчицу лекарственного препарата, вызывающего зависимость, задержали в Акмолинской области. У девочки изъято 230 таблеток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области, в ходе проведения областного оперативно-профилактического мероприятия «Заклад» оперативниками была задержана школьница при попытке сделать тайник для «товара». В последующем «товаром» оказались 23 пластины лекарственного препарата, являющегося сильнодействующим анальгетиком, который относится к препаратам опийного ряда.

«Изъятый аптечный препарат пользуется популярностью у подростков и молодежи, так как считается средством для повышения уровня энергии и улучшения настроения. Проблема в том, что у молодежи сформировано убеждение, что зависимость от наркотиков формируется лишь при регулярном их употреблении, и наркоманом может считаться лишь тот, кто употребляет инъекционные наркотики. Однако данное лекарственное средство является синтетическим опиатом героина, и его неоднократное употребление вызывает наркотическую зависимость», - рассказал заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности ДП подполковник полиции Виталий Гудыменко.

По факту начато досудебное производство по ч.2 ст. 296 УК РК. Назначена экспертиза.