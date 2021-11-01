УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – 15-летняя школьница упала в яму в Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

«30 октября в 16 часов 10 минут в районе улицы Геологическая в Усть-Каменогорске подросток упал в яму. По прибытии сотрудники Специализированного отряда ДЧС ВКО оперативно при помощи спасательных веревок аккуратно подняли 15-летнюю девочку из ямы и передали для осмотра врачам Скорой помощи. ДЧС ВКО напоминает о соблюдении правил безопасности. Родителям ни в коем случае не оставлять детей без присмотра. Заранее продумывать досуг и игры детей с соблюдением всех мер предосторожности. При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112», - сообщили в ДЧС.