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    10:00, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Школьница упала в яму в Усть-Каменогорске

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – 15-летняя школьница упала в яму в Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    «30 октября в 16 часов 10 минут в районе улицы Геологическая в Усть-Каменогорске подросток упал в яму. По прибытии сотрудники Специализированного отряда ДЧС ВКО оперативно при помощи спасательных веревок аккуратно подняли 15-летнюю девочку из ямы и передали для осмотра врачам Скорой помощи. ДЧС ВКО напоминает о соблюдении правил безопасности. Родителям ни в коем случае не оставлять детей без присмотра. Заранее продумывать досуг и игры детей с соблюдением всех мер предосторожности. При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112», - сообщили в ДЧС.



    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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