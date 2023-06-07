Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Школьница сбежала от религиозных родителей в Атырау

Редактор:  
Зифа Хабирова
7 Июня 2023, 07:44
Школьница сбежала от религиозных родителей в Атырау Фото: pixabay.com

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - История 14-летней девочки, сбежавшей из дома из-за того, что родители заставили ее читать намаз, повергло людей в шок. В связи с этим теологи проанализировали ситуацию и провели с семьей профилактические беседы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AtyrauPress.

Об этом сообщил руководитель управления по делам религий Атырауской области Кайролла Кушкалиев на заседании областной комиссии, которое проходило на днях под председательством заместителя акима области Жасулана Бисембиева.Похожий случай произошел и в семье, придерживающейся ханафитского мазхаба. Дочь-подросток сбежала из дома, а когда ее нашли, она заявила, что ее заставляли совершать намаз. Однако после выяснения всех обстоятельств оказалось, что девочка была склонна к воровству и все солгала в свое оправдание.

Специалисты предупреждают о том, что чтобы негативная информация не распространялась в сети, лучше сначала раскрыть суть дела.«Я считаю, что необходимо подключить все спортивные залы в городе к системе видеонаблюдения «Сергек» и уже нельзя ограничиваться только разъяснительной работой теологов», - заявил Кайролла Кушкалиев.Между тем, по словам исполняющей обязанности руководителя управления физической культуры и спорта Нуржауган Толеуовой, во время рейда не было зарегистрировано ни одного коллективного чтения намаза.
Атырауская область   Религия   Регионы   Дети  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану