6 Мая 2022 15:12

Школьница повесилась во дворе своего дома в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы расследуют смерть 16-летней школьницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматы сообщили, что случай произошел в ночь на 4 мая на территории Медеуского района города Алматы.

«Школьница 2006 года рождения повесилась во дворе своего дома. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Факт расследуется по статье 105 Уголовного кодекса Республики Казахстан», - проинформировала официальный представитель департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек.

По данным ведомства, причина происшествия и иные обстоятельства устанавливаются.

Ранее сообщалось, что пару дней назад студент Петропавловского строительно-экономического колледжа покончил жизнь самоубийством.