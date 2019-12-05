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Школьница из ВКО стала победительницей международного конкурса красоты «World Beauty -2019»
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее встречали победительницу международного конкурса красоты «World Beauty 2019, который проходил в Москве, передает МИА «Казинформ».
Победительницей стала школьница из поселка Шульбинск Ясмин Камбышева, которая завоевала Гран-при в номинации «Grand Prix Teen Miss World Beauty 2019». Всего в конкурсе принимали участие около 100 участниц из 20 стран мира.
«Мы прошли три тура. В национальном туре - Ясмин вышла на сцену в национальном казахском платье и тем самым показала нашу культуру. После был спортивный и вечерний. На последнем туре она представила дефиле», - рассказала руководитель модельной школы Айна Тогусова.
«Очень волновалась на сцене, но я поборола свой страх. На конкурсе познакомилась со всеми участницами. Мы обменялись контактами», - поделилась своими впечатлениями Ясмин Камбышева.
Школьница не намерена останавливаться на достигнутом и уже в будущем году намерена принять участие в «Мисс Вселенная», который пройдет в Турции.
Кроме того, Айна Тогусова подчеркнула, что ее модельная школа получила на конкурсе престижную премию «Лучшее модельное агентство-школа - 2019 года».
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