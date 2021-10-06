Школьница из ВКО сбежала из дома и вышла замуж в Алматы

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Школьница из Усть-Каменогорска сбежала из дома в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

12 сентября в управление полиции города Семея поступило заявление от 49-летней женщины, которая попросила оказать помощь в поиске ее 14-летней дочери, которая вечером 12 сентября около 18:00 сбежала из дома. В результате принятых мер и тщательного подхода к поискам 15 сентября сотрудники криминальной полиции ДП ВКО совместно с сотрудниками отдела криминальной полиции города Семея установили местонахождение сбежавшей несовершеннолетней в городе Павлодаре.

Как оказалось, девочка познакомилась с парнем из соседнего города в социальной сети ВКонтакте и решила ради встречи с ним уйти из дома. Сама подросток рассказала стражам порядка, что по своей воле покинула дом, так как не желает жить с родителями. После возращения школьницы в город Семей оперативники передали ее родственникам.

Схожий случай был в Усть-Каменогорске, где 1 сентября в управление полиции города поступило заявление от 48-летней женщины, которая попросила оказать содействие в розыске ее несовершеннолетней дочери. Восьмиклассница ушла из дома еще в конце июня текущего года. Оказалось, что мама ранее сама отправлялась на поиски ребенка, найдя ее в Алматы, решила привезти домой. Перед отъездом они остановились на заправке, откуда девочка повторно устроила побег.

19 сентября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции ДП ВКО нашли подростка в Алматы. При разговоре с ней оперативники выяснили, что она ушла из дома по своей воле, потому что хотела жить в Алматы, а в настоящее время, по цыганским традициям, уже вышла замуж. Стражи порядка вернули ее в родительский дом.

Еще одну несовершеннолетнюю нашли полицейские в этом сентябре. В конце августа в управление полиции города Семей обратился 20-летний юноша сообщив, что его 17-летняя сестра утром 17 августа вышла из дома, после чего не вернулась. При себе девушка имела телефон, который уже долгое время был отключен. 20 сентября сотрудники криминальной полиции обнаружили ее в городе Нур-Султане в момент, когда девушка пыталась устроиться на работу. В ходе разговора выяснилось, что сначала она приехала в Туркестан, откуда уже со своим парнем, с которым ранее познакомилась в соцсети, приехали в столицу в поисках лучшей жизни. Полицейские вернули несовершеннолетнюю родным.

Как отметили в полиции, девочки уезжали в другие города, кто на попутках, кто находил такси через специальные приложения. Зачастую сбегают дети из неблагополучных семей, но бывают и такие, кто уходит после конфликтов с родными.

Полицейские рекомендуют родителям подружиться со своими детьми, особенно с подростками, находить время для общения с ними. Важно разговаривать с ребенком, интересоваться его жизнью, чем он любит заниматься в свободное время.