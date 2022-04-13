Школьница из Павлодара выиграла грант NASA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ученица школы-лицея № 8 для одаренных детей города Павлодара Ярослава Кравчук выиграла образовательный грант NASA. Она создала макет малого космического аппарата Kanysh для производства водородного топлива из грунта комет и астероидов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Своё изобретение Ярослава представила на Международной научной конференции «XXII Сатпаевские чтения». Ранее она показывала его представителям NASA во время собеседования.

Теперь Ярослава будет представлять Казахстан в NASA United Space School, которую ежегодно организует Международный фонд космического образования FISE.

«Я с детства увлекаюсь космосом и с 4 класса начала заниматься проектированием различных космических аппаратов. Идея разработать летательный аппарат пришла в начале учебного года. Реализовать проект мне помогли тренер по ракетостроению Евгений Бовсуновский, учитель информатики и робототехники Руслан Смаилов и руководитель Астроклуба Гульнар Баубекова. Я благодарна своим педагогам за помощь в разработке проекта. Обучение в Международной космической школе – это моя мечта. Я уже видела, как некоторые ребята из Казахстана проходили отбор, поэтому я тоже решила его пройти, и мне это удалось», - сказала Ярослава.

В Университет Хьюстон и Космический центр NASA талантливая школьница поедет летом этого года. Уже сейчас она получает задания от NASA в качестве подготовки к основной программе.

Ярослава планирует связать своё будущее с космосом и продолжить заниматься любимым делом.