Школьница из Нур-Султана выступила на концерте Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Победительница международного детского фестиваля «Baqytty bala-2019» Айкерим Тлеубек выступила на концерте Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Айкерим – ученица 6-го класса столичной школы №82. В июле 2019 года она выиграла гран-при детского фестиваля «Baqytty bala», проходившего в Актобе, и путевку на концерт Димаша.





«Вначале я не знала, в каком городе состоится концерт. Организаторы сообщили эту новость чуть позже. Когда я узнала, что буду выступать в Нью-Йорке, то моей радости не было предела. Это моя детская мечта. Я безмерно счастлива, что она осуществится», — рассказала Айкерим порталу dimashnews.com.





По ее словам, будучи маленькой, она написала письмо Деду Морозу, где рассказала о своем желании увидеть Статую свободы в Нью-Йорке. И когда девочка услышала, что будет выступать в этом городе, вспомнила эпизод из детства. «Я жительница столицы Казахстана. До этого я побывала в Турции, Москве. У меня много желаний и одно из них – увидеть весь мир. Впечатления хочу записывать в своем блокноте. Поэтому я не могла дождаться поездки в Нью-Йорк. Каждый день проверяла погоду в этом городе через Интернет, представляла, какой она будет в мой приезд», — поделилась юная певица.

Айкерим не стала скрывать, что подражает Димашу. По ее словам, несмотря на молодой возраст, казахстанская звезда покоряет большие сцены и рассказывает миру о своем народе. «Я очень горжусь, что в нашей стране есть такая личность. И хочу быть похожей на него. Сохранить свою национальную идентичность, скромность, как Димаш. Хочу возвышать свою родину, свой народ», - сказала Айкерим.

Фестиваль «Baqytty bala», приуроченный к 150-летию Актобе, прошел 10 - 14 июля 2019 года при поддержке областного акимата и продюсерского центра семьи Димаша Кудайбергена «Димаш-Али». Оргкомитет фестиваля получил более 500 заявок из Узбекистана, Кыргызстана, России, Украины, Беларуси, Молдовы, Турции, Греции, Польши и Канады. По итогам конкурса обладателями гран-при стали Айкерим Тлеубек ( Нур-Султан), а также Ислам Балкоев (Тюмень, РФ).













В качестве специального приза от Димаша Айкерим получила приглашение выступить на его концерте, в прошлом году такой чести была удостоена Наргиз Жанузакова из Актобе, певшая на одной сцене с Димашем в Лондоне.

Напомним, 10 декабря в Нью-Йорке с огромным успехов состоялось шоу всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена Arnau tour ENVOY. Главная тема программы – Космос и безграничность Вселенной. В шоу были включены лучшие моменты концертной программы, с которой певец выступал этим летом в столице Казахстана, прозвучали как старые хиты, так и новые произведения на казахском, английском, русском, китайском, французском и итальянском языках.

Отметим, вся увлекательная программа шоу и завораживающие сценические образы артиста были разработаны молодой казахстанской командой профессионалов.













Фото: dimashnews.com