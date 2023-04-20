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Школьница из Астаны задала вопрос китайскому космонавту, находящемуся на МКС

Автор:  
Анеля Касымова
20 Апреля 2023, 16:06
Школьница из Астаны задала вопрос китайскому космонавту, находящемуся на МКС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Члены экипажа космического корабля «Шэньчжоу-15», находящиеся на Международной космической станции, вышли на связь с молодежью стран Шанхайской организации сотрудничества. В составе экипажа Китайской Народной Республики космонавты Фэй Цзюньлун (командир), а также Дэн Цинмин и Чжан Лу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Астане онлайн-встреча была организована посольством Китая. На нее пригласили столичных школьников и студентов.

«Я надеюсь, что сегодняшний диалог посеет семена космоса в ваших молодых сердцах, разовьет страсть к полетам и открытию неведомого мира с духом инноваций», - сказала в своем приветственном слове советник-посланник Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Син Фанфан.

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Она отметила, что Китай выступает за построение сообщества с идеей единой судьбы человечества и за углубление международного сотрудничества в области космоса на основе равенства и взаимной выгоды использования космического пространства.

Во время сессии вопросов и ответов ученица 6 класса школы-гимназии № 26 Аделя Исмаилова поинтересовалась, что было бы, если бы люди все время жили в невесомости.

На ее вопрос ответил командир корабля Фэй Цзюньлун. Он предупредил, что человек, находящийся в невесомости, должен принимать защитные меры, чтобы сохранить свое здоровье. Гравитация влияет на пространственную ориентацию, координацию головы, глаз и рук, равновесие и передвижение. Если находиться продолжительное время в невесомости, кости начинают терять свою плотность. Без гравитации жидкость в организме перемещается вверх к голове, что может оказывать давление на глаза и вызывать проблемы со зрением. Если не принять меры, то человек может столкнуться с проблемами из-за обезвоживания и повышенного выведения кальция из костей.

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