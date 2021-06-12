Школьница из Алматы получила направление на стажировку в NASA

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ученица 11 класса Республиканской физико-математической школы Дана Кариева, получила приглашение на международную стажировку в NASA в Америке. Корреспонденту МИА «Казинформ» она рассказала о том, как получила путевку в United Space School в Хьюстоне, объединяющую 50 лучших учеников мира.

Заявление об участии в стажировке Дана Кариева подала зимой. По ее словам, она очень рада возможности познакомиться поближе с Агентством США, которое изучает сферу космических полетов.

«Я подавала на стажировку зимой в конце января. Чтобы подать заявление, нужно было отправить свое резюме с достижениями, проектами и хобби, эссе на тему, куда лучше совершить следующую миссию, и рекомендательное письмо от учителя. После первого этапа конкурса я получила приглашение на интервью. Мы проговорили чуть больше 30 минут, где представители школы задавали вопросы касательно миссии и отвечали на мои вопросы. Результат отбора пришел в течение месяца после собеседования. К сожалению, уже второй год эта программа проходит онлайн из-за пандемии. У нас уже началась учеба, чтобы подготовить к самой стажировке, каждую неделю мы отправляем домашнюю работу. Мы все знакомимся и общаемся друг с другом с помощью Facebook.

Я была очень рада, что получила такую возможность, так как с детства интересовалась космосом, смотрела документальные фильмы, читала энциклопедии, рассматривала звездное небо с помощью мобильного приложения, ездила в обсерваторию в Алматы», - рассказала Дана.

По ее словам, залогом такого успеха является поддержка самого близкого человека-мамы.

«Самый главный наставник в моей жизни - это моя мама, которая всегда помогает и поддерживает все мои инициативы и увлечения. Несмотря на то, что я из небольшого города Аксу Павлодарской области, мама всегда старалась использовать все возможности, чтобы дать мне разностороннее знание и опыт - в учебе, в спорте и в музыке.

Я также благодарна своим наставникам в школе. Это место, где работают неравнодушные учителя, профессионалы в своем деле, на которых хочется равняться и быть похожей. Особенная благодарность моим учителям - Тастембековой Гаухар Каиржановне, учителю физики Довгаль Юрию Николаевичу, учителю биологии Смайлову Бауыржану Болатовичу и профориентатору Айдару Айдралиеву которые всегда поддерживали во мне интерес к наукам», - поделилась Дана Кариева.

Кроме того, Дана - призер нескольких республиканских олимпиад.

«Когда я училась в средней школе, занималась информатикой. То есть, реализовала математический тренажер, использующий таблицу умножения. Я защитила свой проект в 2016 году на конференции «Интеграция образования и науки - шаг в будущее», организованной павлодарским инновационным Евразийским университетом. Там я заняла 2 место, а в 2017 году данный проект занял третье место в номинации IT на конкурсе Нобелевских надежд, проводимом Казанским национальным научно-технологическим университетом», - рассказала она.

Дана Кариева также увлекается искусством.

«Я с детства училась эстрадному вокалу в музыкальной школе. Участвовала в различных конкурсах и концертах в Павлодаре, Актобе и Алматы. В 2014 году заняла 1 место в номинации эстрадный вокал на международном фестивале «Снежная вершина» в Польше»,- рассказала школьница.

Стоит отметить, подвиг алматинской школьницы, совершенный в прошлом году в условиях обострения пандемии коронавируса.

«Летом по всему Казахстану была волна коронавируса, когда люди столкнулись с резким распространением болезни и нехваткой лекарственных препаратов. Эта ситуация коснулась и моего города Аксу, находящегося в Павлодарской области. Все беспокоились, боялись заразиться. Я, заходя в аптеки, видела, как много людей стоят в очередях, искавших лекарства для себя, семьи или больных родственников.

В это время в Интернете создавались группы крупных городов Казахстана, где сообщали о новых завозах в аптеках, делились информацией, где найти нужное им лекарство или оказывали помощь. Меня беспокоило, что таких платформ нет в Павлодаре. Тогда я решила попытаться исправить эту ситуацию. В июле я создала аккаунт в Instagram под названием aksu_plus. Я обошла все аптеки, расположенные в родном городе Аксу и составила список самых необходимых лекарств, которые у меня есть. Тем, кто искал лекарства, я давала информацию через социальную сеть» , - добавила она.

Позже она начала публиковать полезную информацию в Интернете.

«Я решила предоставить жителям полезную информацию через социальные сети. То есть, я уже писала о видах масок, правилах их правильного ношения, мерах безопасности. Я использовала официальный сайт Всемирной организации здравоохранения, чтобы информация, которую я распространяю, была точной. Я публикую материалы, касающиеся коронавируса, санитарных требований, написанные на английском языке, с переводом на русский язык. Я занималась этой работой два месяца. Позже ситуация стабилизировалась, и проблема с лекарствами, масками также была решена», - поделилась Дана.

В этом году она заканчивает Республиканскую физико-математическую школу и хочет попробовать себя в стартапах и в научной сфере.

«Да, в этом году я заканчиваю РФМШ. А прошлым летом проходила обучение навыкам предпринимательства в проекте ERG - Momentum. Поэтому я хотела бы попробовать себя в стартапах и в научной сфере, потому что меня очень интересует астрономия и биология, а стартапы являются эффективным методом продвижения инноваций. Они дают возможность попробовать с помощью науки создать что-то полезное для людей. Мне ещё расти и расти. Я ставлю цель вырасти в духовном плане, стать ответственной и разносторонней личностью, получить высшее образование, стать профессионалом в выбранной области и открыть свой стартап. Я думаю, что неоценимый вклад в моё развитие и рост внесла школа, потому что РФМШ помогла узнать себя и познать мир вокруг, открыла дверь в мир, полный возможностей. Я хотела бы, чтобы в Казахстане было больше таких школ, чтобы у большего количества учеников появились подобные возможности», - подытожила Дана Кариева.