Школьница-аниматор из села Акшукур стала миллионером

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Ученица девятого класса школы-гимназии имени М. Абдыкаликова в селе Акшукур Тупкараганского района Азиза Нұрланқызы стала миллионером, выиграв грант «Тәуелсіздік ұрпақтары», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках празднования 30-летия Независимости Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан учрежден грант «Тәуелсіздік ұрпақтары». Грант конкурса в области «Культура» на реализацию проектов, направленных на популяризацию культурного наследия Казахстана, продвижение народных культурных традиций и искусства, был завоеван жительницей Тупкараганского района Азизой Нұрланқызы. Сумма гранта - 3 миллиона тенге.

Азиза, специализирующаяся на мультипликации, выбрала эту профессию, востребованную на рынке труда на 72%, когда училась в седьмом классе. Сейчас она неустанно работает в этом направлении и побеждает в различных соревнованиях высокого уровня.

«Я рисовала картины с детства, после начала учиться рисовать на смартфоне, используя различные графические программы. С тех пор я поняла, что хочу работать в дальнейшем по этому направлению, рисуя графические изображения на планшете. Мои родители сразу же поддержали меня. Мультипликатор - это и есть художник, только он создает мультфильмы. Аниматор определяет внешний вид персонажей, работает с сюжетной линией. Только нужно добавить к этому краски и фантазию. Все вместе составляют мультфильм, анимационный фильм, который вы видите», - рассказала Азиза Нұрланқызы.

Напомним, торжественная церемония вручения грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары» с участием Главы государства состоялась сегодня в Нур-Султане.

Перечень обладателей гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» читайте здесь.





Автор: Аида Абулханова