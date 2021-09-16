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    22:44, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Школьная олимпиада по физкультуре стартовала в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области проходит олимпиада по физкультуре. В программу соревнований входят теоретические задания, а также упражнения по гимнастике, лёгкой атлетике и спортивным играм, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях популяризации и повышения престижа предмета «Физическая культура» среди учащихся общеобразовательных учреждений, совершенствования теоретических знаний и практических навыков, необходимых учащимся в современной жизни, обогащения школьного опыта учащихся в рамках образовательной программы школы впервые региональным учебно-практическим центром физической культуры управления образования области проводится олимпиада по предмету физическая культура среди учащихся пятых-шестых, седьмых-восьмых классов», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

    В облоно отметили, что в теоретическую часть олимпиады вошли основы теоретических знаний по физкультуре, история казахстанского спорта, олимпийского движения и основы безопасности жизнедеятельности. А практическая часть состоит из выполнения упражнений основной части программы по физкультуре: по гимнастике, лёгкой атлетике и спортивным играм.


    Теги:
    Спорт Образование Павлодарская область
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