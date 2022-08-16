Школьная форма особо не нужна – Марат Шибутов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский политолог Марат Шибутов высказал свое мнение по поводу обязательного ношения школьной формы в учебных заведениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На мой взгляд, школьная форма особо не нужна. Это всего лишь способ загрузить работой нашу легкую промышленность - вот и все», - сказал Марат Шибутов в телефонной беседе корреспонденту МИА «Казинформ».

По его словам, обязательное ношение школьной формы не решает проблемы социального равенства между детьми.

«На самом деле, когда говорят, что школьная форма обеспечивает социальное равенство и так далее, это совсем не так. Извините, на сегодня дети имеют огромное количество других, помимо одежды, возможностей узнать, у кого какие доходы. Это все видно и по множеству других признаков. К примеру, по тому, на какой машине привозят ребенка в школу, по тому, где он живет, по тому, какой модели у него смартфон или сколько у него денег на карманные расходы и так далее, и никакая школьная форма все это не исправит», - считает Марат Шибутов.