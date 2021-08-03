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    12:01, 03 Август 2021 | GMT +6

    Школьная форма будет необязательной в новом учебном году - Минобразования

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов разъяснил позицию МОН относительно школьной формы в предстоящем учебном году, передает МИА «Казинформ».

    «Взвесив все «за» и «против», мы приняли решение, что для тех, кто в силу различных обстоятельств не может приобрести детям школьную форму, сделать необязательным ее ношение еще на один год. Дети могут временно, в течение только следующего учебного года, посещать школу не только в школьной форме, но и в одежде классического стиля», - написал Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook.

    При этом Аймагамбетов отметил, что сам он «и как родитель, и как министр» является сторонником формы и ожидает услышать несогласие с принятым решением «как со стороны некоторых родителей, так и со стороны производителей школьной формы».

    Министр объяснил, чем руководствовалось ведомство при принятии решения.

    «Во-первых, с учетом эпидемиологической ситуации, сейчас во многих регионах страны действуют карантинные ограничения, магазины работают в определенное время, в некоторых городах – только в будние дни. И мы понимаем, что если родители массово отправятся в торговые центры и магазины для того, чтобы приобрести детям школьную форму, то это может спровоцировать очереди и риски заражения Covid-19.

    Во-вторых, в связи с временными экономическими трудностями, в некоторых семьях покупка школьной формы может стать дополнительной нагрузкой на семейный бюджет. Поэтому если родители в силу различных обстоятельств не могут приобрести ребенку школьную форму, то временно, в течение только следующего учебного года, школу можно посещать в одежде классического стиля.

    В завершение хотелось бы отметить: я понимаю, что вне зависимости от принятого решения касательно школьной формы, мнения в этом вопросе будут разниться.

    Какое бы решение не было принято, сторонники школьной формы будут приводить одни аргументы, оппоненты – другие.

    Но в этом вопросе для нас было важным объективно оценить сложившуюся ситуацию и предусмотреть возможные риски», - заключил Асхат Аймагамбетов.



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