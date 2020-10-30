Широкополосный интернет приходит в села Байзакского района Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Села Жамбылской области сегодня получают доступ к благам цивилизации. В рамках программы «Цифровой Казахстан» АО «Казахтелеком» реализует проект доступного и быстрого интернета для жителей сельской местности. Этот проект реализуется по всем регионам Казахстана.

Отметим, что на территории Жамбылской области по республиканскому проекту «Волоконно-оптические линии связи в сельских населенных пунктах Республики Казахстан» из 72-х запланированных поселков уже построены волоконно-оптические линии связи в 60-ти населенных пунктах региона. К качественному интернету подключились 186 госучреждений и бюджетных организаций из запланированных 232-х.

По проекту общая протяженность волоконно-оптических линий в Жамбылской области составляет 909 километров. Уже завершились работы в Жамбылском, Жуалынском, Таласском, Рыскуловском, Мойынкумском, Сарысуском и в Шуском районах. На завершающей стадии ведутся работы в Байзакском, Меркенском и Кордайском районах.

О том, как республиканский проект осуществляется в Байзакском районе, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал начальник линейно-технического цеха Жамбылского технического узла местных сетей Южной региональной дирекции телекомуникаций АО «Казахтелеком» Шайкислам Каракулов.

- Хочу отметить, что жители Байзакского района в скором времени получат в полном объеме возможность пользоваться современным, широкополосным мобильным интернетом, - подчеркнул спикер. - И хотя Байзакский район является близлежащим к областному центру, до недавнего времени хороший интернет здесь был довольно ощутимой проблемой. Тем более при нынешнем времени цифровизации всех сфер жизни интернет становится важной составляющей частью нашей повседневности, нашего быта. Это продиктовано многими вещами - необходимость дистанционной работы для людей, необходимость онлайн обучения и даже онлайн покупок.

- Шайкислам Кужабекович, расскажите подробнее о ходе реализации проекта высокоскоростного интернета для байзакцев?

- По Байзакскому району Жамбылской области по проекту «Обеспечение широкополосным доступом в интернет сельских населенных пунктов Казахстана по технологии волоконно-оптических линий» к высокоскоростному интернету будут подключены 39 государственных учреждений и бюджетных организаций в 12-ти сельских населенных пунктах. На сегодняшний день к оптико-волоконным линиям связи подключено 30 учреждений в десяти поселках. Это акиматы, школы, врачебные амбулатории, отделения полиции. В данное время завершаются работы в оставшихся трех намеченных селах.

- Что конкретно дает реализация проекта «Волоконно-оптические линии связи в сельских населенных пунктах Республики Казахстан» сельчанам Байзакского района?

- Благодаря реализации проекта волоконно-оптических линий наши школы, акиматы, врачебные амбулатории получили доступ в интернет с отличной скоростью - от 10 Мбит/сек.

Так, быстрый интернет пришел в аул Мадимар Ынтымакского сельского округа, это один из отдаленных поселков Байзакского района, с населением всего 2 002 человека. В поселке Мадимар имеются школа, акимат, врачебная амбулатория. До появления оптики эти организации были подключены к магистральным узлам телекоммуникаций по радиорелейным линиям связи, имеющим очень малую пропускную способность. Это создавало трудности в обеспечении скоростной связью государственных учреждений.

Зато теперь, например, после подключения к началу учебного года широкополосного интернета в сельской школе имени Шокана Уалиханова, учителя забыли о проблемах со связью и с удовольствием пользуются электронными платформами системы образования. Педагоги во главе с исполняющим обязанности директора школы Жаксылыком Тайшибековым, чрезвычайно рады, что получили высокоскоростной интернет. Это оказалось очень своевременным, потому что учебный год, за исключением младших классов, они начали в дистанционном режиме. Если раньше в школе не было доступа к интернету, теперь сельские учителя наравне с городскими применяют в работе такие платформы, как «Kundelik», Daryn.online, Bilimland.kz,. А всё это позволяет сделать учебный процесс намного интереснее и эффективнее.

Услугами широкополосной передачи данных сегодня обеспечена и сельская врачебная амбулатория поселка Мадимар. Теперь сельские медицинские работники могут пользоваться медицинскими информационными системами, переходить на безбумажный документооборот и получать информацию посредством телемедицины. А вот медсестры говорят, что насколько удобнее и быстрее теперь можно заносить данные пациентов в электронные медицинские карты и записывать больных на прием к врачам.

- Обрадовались, наверное, современным нововведениям и чиновники…

- Да они теперь могут гораздо оперативнее работать. Государственные органы получили возможность оперативно предоставлять госуслуги местным жителям. Например, в аппарате акима Ынтымакского сельского округа восемь компьютеров подключено к «оптике». Сотрудники без перебоев со связью пользуются информационными системами e-gov, «е-Халык», «Е-қызмет», единый архив. Для населения организован уголок самообслуживания, где сельские жители самостоятельно могут получить порядка 28-ми справок, что очень удобно в плане экономии времени и ресурсов.

- Нет предела совершенству. Есть ли еще устремления, которые можно достичь в таких условиях?

- Конечно. Появление точек подключения к «оптике» в перспективе позволит развивать мобильные сети сотовой связи 3G/4G в сельской местности в рамках проекта «250+», что позволит жителям удаленных поселков получить доступ к широкополосному мобильному интернету.

- Спасибо за беседу!

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Население Байзакского района Жамбылской области – более 105 тысяч человек. Административный центр - село Сарыкемер, здесь проживает порядка 30-ти тысяч человек. Наиболее крупными населёнными пунктами Байзакского района являются села Туймекент (5,2 тыс. чел.), Талас (2,9 тыс. чел.).

Площадь территории Байзакского района составляет 4,5 тыс. квадратных километров.

В районе работают кирпичный завод, хлебо- и маслозаводы, строительные компании и другие организации. Выращивают байзакцы, в основном, сахарную свеклу, пшеницу, кукурузу, овощи, картофель и кормовые культуры. Основа сельскохозяйственной отрасли этого района - скотоводство, овцеводство, верблюдоводство, птицеводство. По территории Байзакского района проходят железная дорога и автомобильные трассы Алматы – Ташкент, Западная Европа – Западный Китай.