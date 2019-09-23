Широкомасштабная акция «Стоп туберкулез!» пройдет в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 23 сентября по 23 октября в столице проведут широкомасштабную городскую акцию «Стоп туберкулез!», сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.
Организаторами акции выступили управление общественного здравоохранения города при инициативе и поддержке акимата города Нур-Султана.
Организаторы оздоровительного месячника призывают горожан и гостей столицы к повышению уровня знаний по вопросам профилактики и выявления туберкулеза, формированию активной личной жизненной позиции каждого человека в отношении своего здоровья.
Так, в рамках акции в торговых центрах, на рынках, жилых массивах различных районов города жители и гости столицы смогут пройти бесплатное флюорографическое обследование и получить консультацию по вопросам профилактики туберкулеза.
Также в будние дни во всех городских поликлиниках будут проводиться Дни открытых дверей, в рамках которых есть возможность получить консультацию по вопросам туберкулеза, пройти флюорографическое обследование.
Приглашаются беременные женщины для беседы с врачами-фтизиатрами о проведении профилактики туберкулеза у новорожденных, вакцинации против туберкулеза.
Вместе с тем в школах проведут классные часы, встречи с родителями по вопросам профилактики туберкулеза. При поддержке департамента полиции города Нур-Султана будет организовано флюорографическое обследование лиц, не имеющих постоянного места жительства.
График дней открытых дверей и проведения профилактических флюорографических осмотров в торговых центрах, на рынках и в жилых массивах различных районов можно посмотреть на сайте https://uoz.astana.kz.
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