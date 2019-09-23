Широкомасштабная акция «Стоп туберкулез!» пройдет в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 23 сентября по 23 октября в столице проведут широкомасштабную городскую акцию «Стоп туберкулез!», сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Организаторами акции выступили управление общественного здравоохранения города при инициативе и поддержке акимата города Нур-Султана.

Организаторы оздоровительного месячника призывают горожан и гостей столицы к повышению уровня знаний по вопросам профилактики и выявления туберкулеза, формированию активной личной жизненной позиции каждого человека в отношении своего здоровья.

Так, в рамках акции в торговых центрах, на рынках, жилых массивах различных районов города жители и гости столицы смогут пройти бесплатное флюорографическое обследование и получить консультацию по вопросам профилактики туберкулеза.

Также в будние дни во всех городских поликлиниках будут проводиться Дни открытых дверей, в рамках которых есть возможность получить консультацию по вопросам туберкулеза, пройти флюорографическое обследование.

Приглашаются беременные женщины для беседы с врачами-фтизиатрами о проведении профилактики туберкулеза у новорожденных, вакцинации против туберкулеза.

Вместе с тем в школах проведут классные часы, встречи с родителями по вопросам профилактики туберкулеза. При поддержке департамента полиции города Нур-Султана будет организовано флюорографическое обследование лиц, не имеющих постоянного места жительства.

График дней открытых дверей и проведения профилактических флюорографических осмотров в торговых центрах, на рынках и в жилых массивах различных районов можно посмотреть на сайте https://uoz.astana.kz.