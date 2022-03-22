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Широко отметили весенний праздник Наурыз в Глубоковском районе ВКО

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
22 Марта 2022, 16:48
Широко отметили весенний праздник Наурыз в Глубоковском районе ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Главным сюрпризом для жителей Глубоковского района Восточно-Казахстанской области, стали приглашенные артисты из города Алматы. Гульмира Избасхан и кубинская группа Umberto Project подарили хорошее настроение сельчанам в день празднования Наурыза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

С раннего утра на территории дома культуры имени Абая разносились песни, в красивых национальных костюмах жителей и гостей встречали танцами творческие коллективы.

В этот день организована выставка народного прикладного искусства. В специально оборудованной юрте жителей и гостей угощали казахскими национальными блюдами и наурыз коже.

Для того, чтобы праздник запомнился надолго, организованы спортивные игры – «садақ ату»,«асық ату», шахматы, шашки, тоғызқұмалақ и другие интересные состязания. Алтыбақан, детская игровая площадка, качели стали прекрасным развлечением для детей.

Также жители приняли участие в различных конкурсах, викторинах и праздничной лотерее. Главным сюрпризом для жителей стали приглашенные артисты из города Алматы Гульмира Избасхан и кубинская группа Umberto Project, которые подарили хорошее настроение сельчанам.

Яркий и красочный праздник надолго запомнится всем жителям района.

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Восточно-Казахстанская область   Культура   Спорт   Дата   Наурыз   Общество  
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