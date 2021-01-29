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    12:48, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Шире привлекать к общественным работам за коррупционные преступления предлагают в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Шире применять общественные работы в качестве наказания за коррупционные преступления предлагают в Антикоррупционной службе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Опыт человечества в части жесткой изоляции лиц от общества показывает, что тюрьма крайне редко исправляет человека. Неслучайно в ряде стран ОЭСР в качестве основного или дополнительного наказания за коррупционные преступления довольно успешно применяют общественные работы. В частности, в Великобритании практикуется надевать на осужденных яркие жилеты с надписью «вернуть долг обществу» и принуждать их к низкоквалифицированным уличным работам. Психологически такой вид наказания более эффективен, а общество узнаёт своих антигероев в лицо», - сказал в ходе коллегии председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев.

    «Несмотря на регламентированную уголовным законодательством возможность привлечения к общественным работам за коррупционные преступления небольшой и средней тяжести, в Казахстане данный вид наказания судами практически не назначается. На мой взгляд, этот институт необходимо активизировать, прежде всего с точки зрения сильнейшего профилактического эффекта», - сказал А. Шпекбаев.

    Глава Антикоррупционной службы также рассказал о прозрачности работы государственных органов.

    «Важнейшей задачей является укрепление институтов и механизмов вовлечения граждан в деятельность государственных органов. В Агентстве представители общественности принимают участие во всех аппаратных совещаниях, кадровых и комиссиях по госзакупкам, что подтверждает высокий уровень открытости и прозрачности нашей деятельности. Так должно быть во всем госаппарате. Как сказал Глава государства, граждане – наши главные клиенты, поэтому мы не должны скрывать от общественности нашу внутреннюю «кухню». В дополнение к этому предлагается ввести в практику государственных учреждений онлайн-трансляции конкурсных кадровых комиссий с использованием социальных сетей», - заявил он.



    Теги:
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