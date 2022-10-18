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Шире использовать соцсети для борьбы с семейно-бытовым насилием призвал Алихан Смаилов

Автор:  
Серик Сабеков
18 Октября 2022, 11:23
Шире использовать соцсети для борьбы с семейно-бытовым насилием призвал Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Решение проблемы домашнего насилия требует комплексного подхода. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Весьма важно, чтобы предлагаемые шаги и нововведения обсуждались с общественностью. Особенно меры законодательного характера. Необходима единая позиция государственных органов, неправительственных организаций и экспертов. Следует учесть и мировой опыт», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина добавил, что для создания атмосферы общественной нетерпимости к проявлению семейно-бытового насилия необходимо шире использовать возможности социальных сетей и средств массовой информации.

«Следует обратить внимание на вопросы дальнейшей реабилитации лиц, подвергшихся насилию. Им необходима не только медицинская, но и психологическая, правовая помощь квалифицированных специалистов. В регионах не хватает кризисных центров и учреждений временной адаптации», - резюмировал Алихан Смаилов.

Фото: primeminister.kz


Правительство РК   Премьер-министр РК   Безопасность   МВД РК   Общество   Алихан Смаилов   Соцсети  
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