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Шипованная резина не снижает качество дорог – глава «КазАвтоЖол»

Серик Сабеков
28 Марта 2023, 17:34
Шипованная резина не снижает качество дорог – глава «КазАвтоЖол»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Шипованная резина не может снизить качество автодорог. Об этом заявил председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Мейрхат Касымбаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нельзя говорить, что шипы имеют отношение к качеству автодорог. Это мировые стандарты, и к качеству дорог их отношения нет. Это уже было научно обосновано и исследовано», - сказал Мейрхат Касымбаев.

По его словам, ранее эта проблема была поднята ошибочно, и запрещать использование шипованной резины никто не планирует.

Спикер пояснил, что дорогу портят в основном большегрузные автомобили, которые ездят с перегрузом до 70 тонн.

Ранее сообщалось, что видеокамеры на казахстанских платных автодорогах теперь будут фиксировать скорость.

«Эти камеры установлены на автодорогах республиканского значения, то есть камеры устанавливаются для сбора платы на дорогах. На сегодняшний день у нас всего 2 200 км платных автодорог. На остальных мы еще не ввели платность. Теперь мы планируем эти камеры использовать для измерения скорости», - сказал заместитель председателя Комитета автомобильных дорог МИИР РК Амангельды Беков.


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