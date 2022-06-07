7 Июня 2022 19:07

Шины и фрагменты мебели нашли водолазы на дне реки Есиль

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление охраны окружающей среды и природопользования Нур-Султана проводит водолазные работы на реке Есиль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Данные работы проводятся для осмотра текущего состояния дна реки, очистки от различного мусора, определения уровня донных/иловых отложений и глубины реки для дальнейшего проведения дноочистительных и берегоукрепительных работ на реке Есиль.

«Водолазы обследовали дно реки Есиль на участке от ул. Кенесары до ул. Сыганак, а также в районе «Зеленого острова» жилого массива Тельмана.

Выполнено водолазное обследование дна акватории реки Есиль, от различного мусора очищена территория площадью 88 900 м2, в 889 точках определен уровень донных/иловых отложений.

В ходе обследования на дне реки Есиль обнаружены крупногабаритные отходы, такие как шины, фрагменты мебели и другие предметы», - говорится в сообщении акимата.

В этой связи жителей города просят проявить гражданскую сознательность и не захламлять русло реки.