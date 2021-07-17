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    19:11, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Шиномонтажник погиб на своем рабочем месте в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Шиномонтажник погиб на своем рабочем месте в Павлодаре. Еще двух пострадавших с места происшествия госпитализировали в больницу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Как сообщили редакции очевидцы, несчастный случай произошел на АЗС по улице Щедрина, в районе Малой объездной, сегодня в час дня. Во время ремонта взорвалось колесо грузового автомобиля. Шиномонтажник получил травму головы и скончался на месте происшествия.

    По данным пресс-службы областной станции скорой помощи, неотложка на место ЧП приехала спустя восемь минут. Медики констатировали смерть 38-летнего мужчины и госпитализировали двоих пострадавших.Как уточнили в областном управлении здравоохранения, пострадали еще двое мужчин.

    «40-летний мужчина получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и тупую травму живота, 57-летний пациент госпитализирован с тупой травмой живота», – сообщили в пресс-службе ведомства.
    Все обстоятельства несчастного случая выясняют инспекторы по труду.
    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, по факту проводится досудебное расследование по статье 156 ч.3 УК РК «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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