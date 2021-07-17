ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Шиномонтажник погиб на своем рабочем месте в Павлодаре. Еще двух пострадавших с места происшествия госпитализировали в больницу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили редакции очевидцы, несчастный случай произошел на АЗС по улице Щедрина, в районе Малой объездной, сегодня в час дня. Во время ремонта взорвалось колесо грузового автомобиля. Шиномонтажник получил травму головы и скончался на месте происшествия.

По данным пресс-службы областной станции скорой помощи, неотложка на место ЧП приехала спустя восемь минут. Медики констатировали смерть 38-летнего мужчины и госпитализировали двоих пострадавших.Как уточнили в областном управлении здравоохранения, пострадали еще двое мужчин.

«40-летний мужчина получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и тупую травму живота, 57-летний пациент госпитализирован с тупой травмой живота», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Все обстоятельства несчастного случая выясняют инспекторы по труду.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, по факту проводится досудебное расследование по статье 156 ч.3 УК РК «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».