Шымкентцы не согласны на снос ветхого и аварийного жилья

Муниципальная программа реновации ветхого и аварийного жилья стартовала в Шымкенте в минувшем году. Но из-за неоднозначного отношения шымкентцев к инициативе городских властей, темпы ее оказались значительно ниже предполагаемых, и пока жители только пяти домов из 107 согласились на снос и переселение, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Ирина Галушко/Kazinform

Аварийный выход

Проблема старения жилого фонда для Шымкента актуальна, как и для всех больших городов. По данным отдела жилья акимата Шымкента, из 2452 городских многоэтажек, около половины были построены еще до 80-х годов прошлого столетия. Естественное старение, сейсмоопасный регион, необдуманные перепланировки, когда бездумно разрушаются несущие стены и иждивенческое настроение части горожан, порой приводят к необратимым последствиям.

— Из общего количества многоэтажных домов, 340 были построены еще до 60-х годов. Они в основном двухэтажные, некоторые из них камышитово-каркасные, есть деревянные. Эти дома давно морально и физически устарели. Их необходимо снести, чтобы на освободившемся месте построить современные дома со всей необходимой инфраструктурой, — сообщил руководитель отдела сохранности и развития жилищного фонда управления жилья акимата Шымкента Баглан Жумахан.

Со страхом в последние пару десятилетий засыпали в своих квартирах жители дома № 14 по улице Туркестанской. Двухэтажное каркасно-камышитовое строение, возведенное еще до войны, уже давно было признано аварийным, но продолжало эксплуатироваться в нарушение всех норм и правил. Несмотря на крайне ветхое состояние дома и риск быть погребенными под его завалами, люди продолжали в нем жить, ожидая общей очереди на квартиры.

Фото: Ирина Галушко/Kazinform

И лишь с официальным запуском в Шымкенте программы реновации программы ветхого и аварийного жилья, жители многострадального дома, попавшего в список первых 107 домов, наконец обрели над головой более надежную крышу. Уже минувшим летом все шесть оставшихся квартир (остальные ранее задействовали под коммерческие объекты. — авт.) были выкуплены инвестором, который запланировал здесь строительство нового многоэтажного дома.

Однако такой восторг по поводу реализации в Шымкенте программы реновации разделяют далеко не все жители старых домов. Большинство из них, узнав о намерении городских властей пустить их дома под снос, выразили свое категорическое несогласие. Жители старых многоэтажек, считают, что квартиры в современных домах, которые инвесторы предлагают им взамен, существенно уступают в качестве их добротным, хоть внешне и обветшалым домам.

— Все собственники боятся программы реновации, думают, что это плохо, что их обманут. Они не доверяют. На самом деле опасться нечего. Программа разработана государством, оно является инициатором. А главное, жители аварийных и ветхих домов ничего не теряют от участия в программе, ведь они в любом случае получают новое жилье. Сейчас они живут в не самых хороших условиях. Дама изнашиваются, а живущие в них люди не хотят нести расходы по их капитальному ремонту. Год за годом идет физический износ и сегодня состояние домов такое, что даже их капитальный ремонт экономически не целесообразен. Только снос. Поэтому программа реновации сейчас для города очень актуальна, — добавил Баглан Жумахан.

Всего же жилищной комиссией для реновации были предложены 48 аварийных и 126 ветхих дома, расположенных в разных частях города и ранее обследованных специальной комиссией. Но в списке претендентов на снос сейчас остались только 87 двухэтажек. Жильцы 22 домов категорически отказались переезжать из старых домов в новые. Люди аргументировали это тем, что не доверяют качеству современных построек.

Фото: Ирина Галушко/Kazinform

Дом продается

При этом жильцы четырех домов, не попавших в программу, наоборот, сами выразили желание участвовать в реновации вне очереди — настолько плачевным является состояние из домов. От отчаяния жильцы дома № 91 по улице Елшибек батыра даже объявление на фасаде повесили: «Продается дом полностью», с тем чтобы инвесторы и представители акимата знали, что в этом доме никого уговаривать не придется.

— Нашим домам больше 70 лет, они каркасно-щитовые, из кирпичей только фундамент. Каждый отопительный сезон стабильно три-четыре аварии, которые устраняем собственными силами. Боимся, что дом скоро рухнет без всякого сноса, поэтому стали искать выход самостоятельно. Только в программу нас почему-то не включили, — поделилась домком Алевтина Доровских.

Чтобы попасть в программу, жильцы дома провели техническую экспертизу за свой счет, заплатив за нее 150 тысяч тенге, и получили заключение эксперта с рекомендацией к сносу здания.

А вот жители двухэтажных домов, расположенных в районе парка «Металлургов» и нескольких домов по улице Володарского, категорически против реновации. Люди говорят, что несмотря на то, что домам их без малого 70 лет, построены они добротно и простоят еще ни одно десятилетие.

— Квартиры теплые, крыша не течет, трубы мы сами все заменили — что еще надо? Все сами, своими силами потихоньку ремонтируем. Нам новые дома не нужны, на наш век хватит и этих. А как сейчас строят, мы знаем, — говорят жители дома № 6.

Реновация — дело добровольное

Но, случаются и такие ситуации, когда жители домов не могут договориться между собой — одни хотели бы получить новые квартиры, другие против каких-либо перемен.

— В этом случае инвестору необходимо постараться убедить всех противников и получить 100%-е согласие. Оно необходимо, потому что участие в программе добровольное и никто не может принудить людей отдать жилье под снос, если они на это не согласны. Понятно, что у жителей дома могут быть разные предпочтения: одних качество новых домов не устраивает, другие не хотели бы менять район. Инвестор должен постараться найти оптимальные варианты для всех, — пояснил эксперт.

Между тем, по словам Баглана Жумахана, в Шымкенте будет продолжено обследование многоэтажных жилых домов на предмет выявления аварийных и ветхих. На текущий год намечено обследование порядка 200 многоэтажек.

— Для обследования домов мы привлекаем специалистов аккредитованных компаний. Они проводят осмотр, а также геологические изыскательские работы. Смотрят состояние грунта, так как для Шымкента проблема просадки грунтов очень актуальна. И многие дома с полувековой историей дают осадку. Обследованные дома не попадают автоматически в программу реновации, но они считаются потенциальными объектами для включения в нее. В идеале жители сами должны решать, участвовать в программе или нет. В прошлом году мы произвольно включили в перечень 107 домов, рассчитывая на то, что жители всех этих домов согласятся на участие в программе. Но по факту многие отказываются, — добавил Баглан Жумахан.

В итоге из 107 домов, включенных в программу, только по пяти получено согласие жильцов на переселение и дальнейший демонтаж. Два дома по улице Безделева уже снесены и на его месте возводится жилой многоэтажный дом.