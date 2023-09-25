Выехавшего в Сирию террориста осудили на 6 лет в области Улытау

Комитетом национальной безопасности завершено расследование уголовного дела в отношении одного из жителей области Улытау по факту пропаганды терроризма, разжигания религиозной розни и участия в деятельности террористической группы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Cатпаевским районным судом области Улытау он признан виновным в совершении этих преступлений и приговорен к 6 годам лишения свободы. Следствием установлено, что в 2016 году осужденный вместе с семьей выехал в Сирию, где пребывал в составе «ДАИШ» (запрещена в Казахстане).

В результате принятых мер удалось установить местонахождение боевика за рубежом, а затем с помощью иностранных партнеров задержать его и в июне 2023 года доставить под конвоем КНБ в Казахстан. 22 сентября 2023 года приговор вступил в законную силу.